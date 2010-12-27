Суши-бар на Приморском проспекте назвали бранными словами

Антимонопольщики не оценили рекламу и возбудили дело.

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении компании ООО "Успех" на Приморском проспекте. Петербуржцы пожаловались антимонопольщикам на бранное название суши-бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей города возмутили рекламные баннеры с оскорблениями, которые могут увидеть маленькие дети. Они несколько раз обращались в бар с претензиями, однако руководство на это никак не реагировало.

В свою очередь УФАС обратилось в Ассоциацию маркетинговой индустрии (АМИ) "Рекламный совет", чтобы эксперты дали оценку рекламе. Пять и шести членов назвали баннер оскорбительным, не смотря на то, что бранные слова на нем заменены на криво примененные элементы японской филологии.

После заключения ассоциации, УФАС возбудило дело об административном правонарушении. Компания нарушила закон о рекламе и теперь будет наказана. Заседание состоится 28 марта.

Ранее мы писали, что УФАС требует внести правки в конкурс по очистке Муринского ручья.

Фото: пресс-служба УФАС, pixabay.com