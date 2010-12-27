УФАС требует внести правки в конкурс по очистке Муринского ручья

Заказчика обязали дополнить технологические сведения в конкурсной документации.

Специалисты петербургского управления ФАС изучают документацию относительно очистки русла Муринского ручья. В Антимонопольном ведомстве считают, что в конкурсный проект закупки данной услуги необходимо внести поправки. Надзорное ведомство постановило, что заказчик должен расписать формулировку "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".

В результате организаторам конкурса придется обозначить в документации все технологические решения. которые должен будет выполнить подрядчик. Конкурсный прием заявок будет продлен.

Напомним, что закупка инициирована Комитетом по природопользованию. Стоимость договора составит 27, 7 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv