Штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тыс. рублей

Депутаты одобрили внесение к=изменений в КоАП России.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании от 23 декабря приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Соответствующими данными поделились парламентарии из нижней палаты. Ранее документ на рассмотрение законодателей внесла группа коллег в мае 2025 года. Правки касаются Кодекса об административных правонарушениях. Теперь штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Сейчас же эти выплаты составляют от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических.

Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Как рассказал прессе первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите конкуренции Игорь Игошин, практически каждый житель страны сталкивался с навязыванием услуг. Такая ситуация фиксируется, начиная от банковской сферы, и заканчивая сферой здравоохранения.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ