В Петербурге будут штрафовать за добычу берёзового сока и сушку белья во дворах

Проект постановления о правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений направлен на антикоррупционную экспертизу.

В Петербурге разработан проект постановления о нарушениях правил охраны и использования территорий зеленых насаждений. Документ антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на сайт Смольного.

В постановлении перечислены нарушения, за которые жителям Северной столицы может быть назначен штраф. Это, в частности, засыпание зелёных насаждений листьями, привязывание к деревьям гамаков и бельевых верёвок для белья. Нарушителей ждёт административное наказание в размере до 5 тыс. рублей для физлиц, до 30 тыс. рублей для юрлиц, и до 500 млн рублей для юрлиц.

Кроме того, городское правительство намерено ввести ответственность за сброс на газоны снега и льда, сжигание листьев, повреждение деревьев (например, при добыче берёзового сока), разбрасывание соли, разжигание костров, использование мангалов и пиротехники, разведение огородов.

Меры регулирования должны вступит в силу уже с 1 января 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что выход на лед после 15 ноября обойдется петербуржцам штрафом в 5 тыс. рублей.

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