Каждый четвёртый самозанятый в Петербурге сталкивается со штрафами от заказчиков

В среднем по стране заказчики остаются недовольны работой только 23% опрошенных.

В ходе работы штрафы от заказчиков получает каждый четвёртый самозанятый петербуржец. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на опрос центра "Консоль.Про".

Почти 44% опрошенных уточнили, что заказчиков может не устроить качество их работы, ещё 22,5% штрафовали за прогулы, 15,7% были лишены части денег за опоздания, а ещё 6,7% заплатили за порчу имущества.

В среднем по стране заказчики остаются недовольны работой только 23% опрошенных. Многие самозанятые указывали на недобросовестность заказчиков, которые не оплатили их труд.

Ранее мы сообщили о том, что начала года спрос на рабочих в Петербурге вырос на 55%.

Фото: Piter.TV