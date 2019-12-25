Недобросовестных коллекторов оштрафовали в Ленобласти на 2 млн рублей с начала года

Всего от жителей региона поступило свыше 250 обращений.

С января 2022 года в отношении недобросовестных коллекторов 47-ого региона были выписаны штрафы на 2 млн 175 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленобласти.

Всего жители региона направили приставам более 250 обращений, 27 из них были признаны обоснованными. Кроме того, было подготовлено 30 административных протоколов, по 10 которых выписаны штрафы.

Напомним, что, согласно закону, коллекторы могут взаимодействовать с должником не чаще 1 раза в неделю лично, 8 раз в месяц по телефону и 16 раз в месяц с помощью текстовых сообщений, причём только с 8:00 до 22:00 по будням и с 9:00 до 20:00 по выходным.

Ранее мы сообщили о том, что работники экомилиции провели очередной рейд во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба ФССП РФ