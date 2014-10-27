Работники экомилиции провели очередной рейд во Всеволожском районе Ленобласти

Патруль проверял водителей мусоровозов. Административные протоколы составили на двоих нарушителей.

Экомилиция и ГИБДД Всеволожского района Ленинградской области провели совместный рейд по проверке мусоровозов.Об этом сообщается в группе комитета государственного экологического надзора 47-ого региона ВКонтакте.

Специалисты проверили 14 водителей большегрузов в районе коттеджного посёлка Луговой. Двое из них оказались нарушителями, на них составили административные протоколы.

Напомним, что межведомственные рейды направлены на борьбу с недобросовестными водителями в регионе, которые осуществляют разгрузку мусора в неположенном месте. Кроме того, инспекторы проверяют информацию о перевозчике и его рейсе, а также фактическом месте разгрузки мусоровозов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выбирают лучшего водителя автобуса.

Фото: ВКонтакте / комитет государственного экологического надзора Ленобласти