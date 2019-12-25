В Ленобласти выбирают лучшего водителя автобуса

Водители автобусов принимают участие в двух соревнованиях: по проверке знаний ПДД и по скоростному маневрированию.

В Ленинградской области стартовал конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, организованный комитетом по транспорту. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Главная цель – сделать так, чтобы для жителей Ленинградской области поездки на общественном транспорте всегда были комфортными и безопасными. Михаил Присяжнюк, председатель комитета Ленинградской области по транспорту

Водители автобусов принимают участие в двух соревнованиях: по проверке знаний ПДД и по скоростному маневрированию. Маневрирование будет проводиться на автобусах большого и среднего класса на специальной трассе, которая включает девять фигур: "Автобусная остановка", "Бокс", "Змейка", "Колея", "Круг", "Стоп", "Стоянка", "Тоннельные ворота", "Эстафета".

В конкурсе принимают участие 20 команд из 15 транспортных предприятий региона.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона