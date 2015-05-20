Замдиректора школы получила штраф за выпускника без паспорта на ЕГЭ

В ходе экзамена по обществознанию пдагог не смогла обеспечить соблюдение правил проведения экзамена и впустила в пункт проведения ЕГЭ выпускника без паспорта.

Мировой судья Петербурга назначила замдиректора школы и муниципальному депутату штраф за умышленное искажение результатов ЕГЭ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Установлено, что в июне педагог состояла в наблюдательной комиссии. В ходе экзамена по обществознанию она не смогла обеспечить соблюдение правил проведения экзамена и впустила в пункт проведения ЕГЭ выпускника без паспорта. Подтверждение личности юноши осуществил некий пожилой мужчина, не указанный в приказе и не работающий в лицее. Как удалось установить, он был сопровождающим из частной школы.

Учительнице назначили административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Результаты экзамена выпускника без паспорта аннулировали.

Ранее мы сообщили о том, что 77-летний петербуржец судится с директором секс-шопа по делу о моральном вреде.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ