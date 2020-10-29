77-летний петербуржец судится с директором секс-шопа по делу о моральном вреде

Он просит суд провести экспертизу помпы на скрытые недостатки, вернуть 1570 рублей и взыскать неустойку в 486,70.

31 августа 77-летний житель Петербурга зашел в магазин интимных товаров и приобрел "вакуумную помпу с насадкой" за 1700 рублей. На второй день использования он обнаружил на изделии "трещины старения", из-за чего направил исковое заявление в суд о защите прав потребителя. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 5 октября.

Петербуржец просит суд провести экспертизу помпы на скрытые недостатки, вернуть 1570 рублей и взыскать неустойку в 486,70.

Кроме того, пенсионер хочет, чтобы ему взыскали моральный вред в 15 тыс. рублей, мотивируя тем, что были причинены физические и нравственные страдания, которые выразились в повышенной нервозности и переживаниях, а врачи запретили нервничать в таком возрасте.

Как выясняется, в 77 лет интересная жизнь только начинается. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Фото: Piter.TV