Суд Петербурга лишил прав мужчину, совершившего 135 нарушений ПДД за 2023 год

Мужчина на суде рассказал легенду о том, как его автомобиль эвакуировали.

Мировой судья судебного участка №51 Петербурга привлекла к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (нарушение ПДД). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ответчик рассказал в суде, как садился в свой припаркованный автомобиль будучи пьяным и подписывал какие-то документы сотрудников ГИБДД. По его словам, документы были о том, что его авто не находится в числе угнанных.

Однако утром не обнаружил свой автомобиль. Суд в историю не поверил, так как при всем действе присутствовали понятые, а сотрудники ГИБДД приехали потому, что мужчина находился за рулем в алкогольном опьянении. Также оказалось, что за этот год мужчина привлекался к административной ответственности из-за нарушения ПДД.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зафиксировано около 1 млн нарушений ПДД за сентябрь.

Фото: Piter.TV