В Петербурге зафиксировано около 1 млн нарушений ПДД за сентябрь

Порядка 1 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в сентябре.

В Санкт-Петербурге за сентябрь зарегистрировано более 1 млн нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным комплексов фотовидеофиксации, 90% всех нарушений связаны с превышением скорости. Остальные с проездом на запрещающий сигнал светофора, пересечением стоп-линии, движением по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств и так далее.

В городе функционируют 1076 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 1032 стационарных и 44 передвижных.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в семи районах с 7 октября.

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