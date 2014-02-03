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В Петербурге зафиксировано около 1 млн нарушений ПДД за сентябрь
Сегодня, 16:35
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге зафиксировано около 1 млн нарушений ПДД за сентябрь

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Порядка 1 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в сентябре.

В Санкт-Петербурге за сентябрь зарегистрировано более 1 млн нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным комплексов фотовидеофиксации, 90% всех нарушений связаны с превышением скорости. Остальные с проездом на запрещающий сигнал светофора, пересечением стоп-линии, движением по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств и так далее.

В городе функционируют 1076 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 1032 стационарных и 44 передвижных. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в семи районах с 7 октября.

Фото: pxhere
 

Теги: нарушения, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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