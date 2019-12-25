В Петербурге ограничат движение в семи районах с 7 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в семи районах с 7 октября.

В Петербурге в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Кронштадтском, Курортном, Невском и Приморском районах ограничат движение для транспорта с 7 октября в основном из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 7 по 8 октября из-за реконструкции тепловой сети закрывается движение транспорта по улице Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Просвещения, а также закрывается движение транспорта по боковым проездам Суздальского шоссе у Выборгского шоссе из-за ремонта дороги.

Калининский район

С 7 по 8 октября закрывается движение транспорта по Менщиковскому проспекту в створе перекрестка с проспектом Непокоренных, а также движение транспорта по съезду с Пискаревского проспекта на проспект Непокоренных из-за ремонта дороги.

Красногвардейсий район

С 7 по 14 октября в связи с производством работ по прокладке водопровода закрывается движение транспорта у дома 14 по Ковалевской улице.

Кронштадтский район

С 7 по 8 октября закрывается движение транспорта на перекрестке Посадской улицы и Владимирской улицы в городе Кронштадте в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети.

Курортный район

С 7 по 20 октября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Граничной улице в городе Сестрорецке от 4-й Тарховской улицы до тупика, а по 8 октября в Сесрорецке закрывается движение транспорта по Большому Литейному переулку у улицы Токарева из-за ремонта дороги.

Невский район

Из-за ремонта дороги с 7 по 8 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке Ивановской улицы и улицы Бабушкина с закрытием сквозного проезда по улице Бабушкина.

Приморский район

Из-за ремонта дороги 7 октября ограничивается движение транспорта по улице Щербакова от Репищевой улицы до Земской улицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в трех районах с 5 октября.

Фото: Piter.TV

