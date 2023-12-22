В Петербурге вновь предложили выдавать "Пушкинскую карту" пенсионерам

За 2,5 года этот молодежный проект стал популярным средством по повышению доступности культурного досуга.

Петербургское отделение фракции "Единая Россия" предложило выдавать "Пушкинскую карту" пенсионерам. В Минкультуры РФ эту инициативу заочно одобрили, рассказал 6 марта спикер Законодательного собрания (ЗакСа) города Александр Бельский в своем tg-канале.

Бельский отметил, что тоже "за" такую идею. За 2,5 года этот молодежный проект стал популярным средством по повышению доступности культурного досуга. В 2023 году к программе присоединились более 500 тыс. молодых петербуржцев.

Не меньше молодежи в культурном досуге нуждаются и пенсионеры, однако не у всех из них есть финансовая возможность духовно просвещаться так часто, как хочется. Запуск аналогичного "Пушкинской карте" проекта поможет решить этот вопрос.

Ранее в проект включить пенсионеров предлагал депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник. В конце января обращение было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Фото: Piter.TV