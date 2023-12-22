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В Петербурге вновь предложили выдавать "Пушкинскую карту" пенсионерам
Вчера, 22:54
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В Петербурге вновь предложили выдавать "Пушкинскую карту" пенсионерам

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За 2,5 года этот молодежный проект стал популярным средством по повышению доступности культурного досуга.

Петербургское отделение фракции "Единая Россия" предложило выдавать "Пушкинскую карту" пенсионерам. В Минкультуры РФ эту инициативу заочно одобрили, рассказал 6 марта спикер Законодательного собрания (ЗакСа) города Александр Бельский в своем tg-канале.

Бельский отметил, что тоже "за" такую идею. За 2,5 года этот молодежный проект стал популярным средством по повышению доступности культурного досуга. В 2023 году к программе присоединились более 500 тыс. молодых петербуржцев.

Не меньше молодежи в культурном досуге нуждаются и пенсионеры, однако не у всех из них есть финансовая возможность духовно просвещаться так часто, как хочется. Запуск аналогичного "Пушкинской карте" проекта поможет решить этот вопрос. 

Ранее в проект включить пенсионеров предлагал депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник. В конце января обращение было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой. 

Фото: Piter.TV

Теги: пенсионеры петербурга, пушкинская карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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