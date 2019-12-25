В Петербурге предложили увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 1500 рублей

Сейчас в городе действует единая ставка штрафа — 500 рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание города проект поправок в закон "Об административных правонарушениях". Документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд в городском наземном транспорте — с 500 до 1500 рублей.

Соответствующая инициатива опубликована в базе данных городского парламента. Согласно тексту законопроекта, максимальный штраф в 1500 рублей будет взиматься за проезд без билета не только с нарушителя, но и за каждого сопровождаемого им ребёнка, не имеющего проездного документа. Если пассажир не предъявит подтверждение права на льготу или бесплатный проезд — для себя или ребёнка — штраф составит 1000 рублей. Такая же сумма предусмотрена за неоплаченный багаж.

Сейчас в городе действует единая ставка штрафа — 500 рублей за любое из перечисленных нарушений. Она была установлена в 2013 году и на тот момент составляла 7,6% от прожиточного минимума. С тех пор показатель прожиточного минимума в Петербурге вырос почти в три раза. В пояснительной записке указано, что новый размер штрафа — 1500 рублей — будет соответствовать 7,8% от актуальной величины прожиточного минимума на душу населения.

Авторы инициативы отмечают, что подобная мера уже применяется в других регионах: Москве, Пермском крае, Тверской и Костромской областях, где размер штрафов варьируется от 1000 до 5000 рублей.

Как следует из пояснительной записки, количество случаев безбилетного проезда в Петербурге продолжает расти: если в 2021–2022 годах было зафиксировано 3800 таких нарушений, то в 2023 году — уже 11,1 тыс., а в прошлом — 14,7 тыс.

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Фото: Piter.tv