В Петербурге с 1 мая увеличат количество рейсов туристического трамвая

В мае экскурсии посвятят 80-летию Великой Победы.

В Петербурге приближением туристического сезона и белых ночей станет больше ежедневных рейсов туристического трамвая. Так, с 1 мая в расписание вводится вечерний рейс с отправлением в 19:00. Также весь май экскурсии будут тематическими: программу утренних и вечерних рейсов на 10:00 и 19:00 часов посвятят 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 1 по 30 мая экскурсионные рейсы туристического трамвая в 13:00 и 16:00 будут проходить в классическом формате и останутся обзорными по городу. Утренняя экскурсия в 10:00 и вечерняя в 19:00 будут посвящены военной истории и роли блокадного трамвая в приближении Великой Победы.

С 1 июня все четыре рейса туристического трамвая в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 будут проходить в стандартном формате обзорной экскурсии по городу.

Билеты на туристический трамвай приобретаются заранее и только онлайн.

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Фото: ВКонтакте/ Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ