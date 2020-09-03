Туристический трамвай вернётся на привычный маршрут в понедельник

"Первый туристический" некоторое время не следовал по улице Куйбышева.

На улице Куйбышева завершаются дорожные работы, поэтому с 16 августа трамвай маршрута "Первый туристический" вернется на регулярный маршрут, передает пресс-служба "Горэлектротранса".

Маршрут проследует от Среднего проспекта В.О. до 1-ой и Кадетской линии В.О., по Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, улице Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному проспекту, улице Белинского, Инженерной улице, Садовой улице, Cуворовской площади, Троицкому мосту, Троицкой площади, Кронверкскому проспекту, проспекту Добролюбова и далее по тому же маршруту до Среднего проспекта В.О.

Ранее мы писали, что первый рейс туристического трамвая 8 августа отменят.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / Вконтакте