С начала года штраф за нарушение правил парковки во дворах получили почти 10 тыс. петербуржцев

В общей сложности нарушители заплатили более 100 млн рублей.

С января 2023 года в Петербурге было вынесено 9874 постановления в отношении нарушителей правил парковки во дворах. Водители, оставившие свои авто на газонах или перегородивших подъезд к контейнерным площадкам, в общей сложности расплатились за свои действия более 100 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Анатолия Повелия.

Ежедневно все районы города проверяются на предмет нарушений. В рейдах задействованы 15 машин ГАТИ. С 1 мая специалисты фиксируют случаи неправомерной парковки во дворах в круглосуточном режиме. Особое внимание инспекторы уделяют проблемным объектам.

С начала года на специальный сервис поступило примерно 30 тыс. обращений, связанных с подобными нарушениями. В пршлом году в адрес водителей было направлено более 300 предложений на ликвидацию мест стихийных парковок, а с января по май 2023-его их насчитывается около 80.

Ранее мы сообщили о том, что дворы в зоне платной парковки в центре Петербурга планируют закрыть.

Фото: Piter.TV