Главу ЛГБТ*-группы оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мужчину обвиняют в том, что он не предоставил три отчета о деятельности своей организации в Минюст РФ в необходимые сроки.

Калининский районный суд Петербурга назначил штраф лидеру инициативного сообщества ЛГБТ (запрещённая в РФ экстремистская организация) "Выход" (незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента) за нарушение правил деятельности иноагентов. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчину обвиняют в том, что он не предоставил три отчета о деятельности своей организации в Минюст РФ в необходимые сроки. В мае доклад о группе был направлен в Генпрокуратуру, однако в документе не было указано, что она входит в реестр иноагентов.

Таким образом, судом было назначено два штрафа в размере 100 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Ранее суд Петербурга оштрафовал канал "Айва ТВ" за публикацию клипа Сергея Лазарева.

Фото: Piter.TV

* запрещённая в РФ экстремистская организация