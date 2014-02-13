Штраф для петербуржцев, не убирающих за питомцами, хотят увеличить в 6 раз

Законопроект рассмотрят городские депутаты.

Штраф для петербуржцев-владельцев питомцев, которые не убирают за своими четвероногими в общественных местах, планируют увеличить в 6 раз. Об этом сообщил один из авторов инициативы, депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Отметим, что сейчас максимальный размер штрафа за данное правонарушение составляет 500 рублей. Он оставался неизменным ещё с 2010 года. В случае поддержки парламентариев, неаккуратных хозяев будут наказывать уже на 3 тыс. рублей.

Многие справедливо отмечают, что из-за незначительного штрафа норма закона фактически не работает и не выполняет свою главную функцию — превентивную (воспитательную), что приводит к массовому несоблюдению обязанности убирать за питомцем. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Согласно документу, к общественным местам относятся пешеходные дорожки, тротуары, скверы, парки, дворы и ряд других мест.

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Фото: Pxhere