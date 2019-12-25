"Россети" заплатят полмиллиона рублей за несогласованное вскрытие асфальта в Петербурге

В любой момент в яму глубиной около 1,5 м мог упасть прохожий.

В мае сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга обнаружили нарушения со стороны подрядчика ПАО "Россети Ленэнерго". Организация без необходимых разрешений вскрыла асфальт на тротуарах и во дворах в нескольких местах Петроградского района. Кроме того, не была обеспечена должная безопасность на территории, информирует пресс-служба инспекции.

Если ограждения и были установлены, то были расположены хаотично. В любой момент в яму глубиной около 1,5 м мог упасть прохожий. После серии предупреждений ГАТИ завела административные дела по требованию прокуратуры.

В результате рассмотрения дел обе организации (ПАО "Россети Ленэнерго" и подрядчик работ) были оштрафованы на 500 тыс. рублей каждая, а подрядчик дополнительно получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение культуры производства работ.

Ранее мы сообщили о том, что за три месяца в петербургских дворах отремонтировали почти 40 гектаров асфальта.

Фото: ГАТИ