За три месяца в петербургских дворах отремонтировали почти 40 гектаров асфальта

В одном из месяцев запланированные объемы работ были превышены почти на 25%.

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга провели анализ программ муниципалитетов на 2024 год относительно мелкого ремонта дворовых территорий и сопоставили их с реально выполненными работами.

В одном из месяцев запланированные объемы работ были превышены почти на 25%. За три месяца в дворовых зонах Северной столицы было восстановлено около 40 гектаров асфальтового покрытия. Начиная с июня 2023 года, для выявления повреждений во дворах применяется нейросетевой комплекс "Городовой". В прошлом году 64 муниципалитета были оштрафованы на сумму 30 тыс. рублей благодаря работе искусственного интеллекта.

В этом году запланированный объем ремонтов значительно вырос — почти в три раза больше. Увеличение работ, после введения нейросетевого контроля, может свидетельствовать о более серьезном подходе местных властей к поддержанию порядка на внутренних проездах, считают в инспекции.

Ранее мы сообщили о том, что с 3 на 4 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице.

Фото: Piter.TV