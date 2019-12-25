С 3 на 4 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице

Объезд: проспект Маршала Блюхера, Бестужевская улица, проспект Мечникова, Пискарёвский проспект, Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, Полюстровский проспект, улица Федосеенко.

В Калининском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается движение по Замшиной улице с 3 до 4 августа. Речь идет об участке от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 3 по 4 августа ограничат движение транспорта по Замшиной улице от Бестужевской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В эти же дни будет перекрыт проезд по Замшиной улице в направлении от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице.

Объезд: проспект Маршала Блюхера, Бестужевская улица, проспект Мечникова, Пискарёвский проспект, Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, Полюстровский проспект, улица Федосеенко. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ремонт дорог ограничит проезд в Выборгском районе Петербурга.

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