Ремонт дорог ограничит проезд в Выборгском районе Петербурга

Из-за ремонта дорог с 3 августа (08:00) по 8 августа (08:00) ограничивается движение транспорта по Верхней улице от Домостроительной улицы до дома 41 литера А по проспекту Культуры.

В Выборгском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 2 августа по 3 сентября ограничивается движение транспорта по Кантемировской улице. Речь идет об участке от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, из-за ремонта дорог с 3 августа (08:00) по 8 августа (08:00) ограничивается движение транспорта по Верхней улице от Домостроительной улицы до дома 41 литера А по проспекту Культуры. Также с 3 августа (08:00) по 6 августа (08:00) закрывается движение транспорта по 2-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей. С 3 августа (08:00) по 4 августа (08:00) закрывается движение транспорта по 1-му Верхнему переулку у пересечения с Верхней улицей.

Объезд: Домостроительная улица, 5-й Верхний переулок, 1-й Верхний переулок, Верхняя улица. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ