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МЧС Ленобласти предупредила о неблагоприятных погодных условиях
Сегодня, 20:45
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МЧС Ленобласти предупредила о неблагоприятных погодных условиях

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Ухудшение погоды начнется с 00:03 11-го октября.

В МЧС по Ленобласти предупредили об ухудшении погодных условий. Ночью 11-го октября ожидается туман с видимостью до 500 метров. 

В связи с этим повышается вероятность ДТП, водных происшествий, аварий на железнодорожном транспорте и вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми. 

Водителям напомнили о том, что при поездке по время тумана стоит значительно снизить скорость, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, а также выполнять ряд других правил.

Завтра в области будет до +15 и дожди.

Фото: Pixabay.com

Теги: погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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