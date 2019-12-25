МЧС Ленобласти предупредила о неблагоприятных погодных условиях

Ухудшение погоды начнется с 00:03 11-го октября.

В МЧС по Ленобласти предупредили об ухудшении погодных условий. Ночью 11-го октября ожидается туман с видимостью до 500 метров.

В связи с этим повышается вероятность ДТП, водных происшествий, аварий на железнодорожном транспорте и вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми.

Водителям напомнили о том, что при поездке по время тумана стоит значительно снизить скорость, включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, а также выполнять ряд других правил.

Завтра в области будет до +15 и дожди.

Фото: Pixabay.com