В Ленобласти объявили штормовое предупреждение: ожидают дожди, грозы и град

Местных жителей просят быть внимательными и осторожными. Следует стороной обходить шаткие конструкции и по возможности не выходить из дома.

В понедельник, 12 июля, в Ленинградской области с 16-18 часов вечера объявлено штормовое предупреждение. Управление МЧС по Ленобласти, согласно прогнозу погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС", предупреждает население о ливневом дожде, грозах и граде.

Из-за этого повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, а также авиапроисшествий. В том числе повышается вероятность повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда. Местных жителей просят быть аккуратнее в акваториях и лесах.

При нахождении дома стоит закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. Отключить радио и телевизор, по возможности избегать использование телефона. Если не удалось укрыться в помещении, есть несколько правил нахождения в грозу на открытой местности.

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Фото: Piter.tv