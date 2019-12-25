Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

Кристиан Штокер прокомментировал реакцию Дмитрия Медведева на угрозу безопасности для России со стороны Австрии.

Вена не будет пересматривать собственную политику нейтралитета, поэтому вступление Австрии в НАТО не стоит на повестке дня у местных властей. Соответствующее заявление сделал канцлер республики Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF. Таким образом высокопоставленный европейский чиновник отреагировал на просьбу корреспондента оценить слова заместителя секретаря Совета по безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Москва приняла меры относительно военных угроз, связанных с членством Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, поэтому не будет делать для Австрии какое-либо исключение из правил.

Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения. Кристиан Штокер, канцлер Австрии

Напомним, что 30 августа лидер крупнейшей оппозиционной партии в Австрии - "Австрийской партии свободы" (АПС) Герберт Кикль назвал опасными и очень неразумными заявления главы внешнеполитического ведомства страны Беаты Майнль-Райзингер о необходимости пересмотра конституционного принципа вечного нейтралитета. Ранее иностранный дипломат по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Европейского союза в Копенгагене утверждала, что соблюдения конституционного принципа вечного нейтралитета недостаточно для защиты государства от якобы исходящей от России угрозы.

Фото: pxhere.com