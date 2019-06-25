Штаб по реновации обсудит сужение границ переселения до района Петербурга

По словам Бельского, процедура должна быть прозрачной.

Стало известно, что Общественный штаб по реновации обсудит вопрос сужения границ расселения домов в пределах одного района. Об этом 14 сентября рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Горожан беспокоит голосование, по итогам которого жители принимают решение о включении или исключении из программы комплексного развития территорий (КРТ). По словам Бельского, процедура должна быть прозрачной.

Бельский уточнил, что "должны определить пятна под застройку, обязательно должны гарантировать людям, что у них будет возможность находиться в пределах того района, в котором будет проходить реновация".

Сейчас нет решений по вопросу о сужение границ переселения до района.

Напомним, Бельский предположил, что голосование о включении дома в КРТ может пройти онлайн. Спикер ЗакСа на первом пленарном заседании в новом рабочем году поблагодарил губернатора, который решил приостановить действие закона.

Фото: Piter.tv

