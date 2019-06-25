  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Штаб по реновации обсудит сужение границ переселения до района Петербурга
Сегодня, 18:59
93
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Штаб по реновации обсудит сужение границ переселения до района Петербурга

0 0

По словам Бельского, процедура должна быть прозрачной. 

Стало известно, что Общественный штаб по реновации обсудит вопрос сужения границ расселения домов в пределах одного района. Об этом 14 сентября рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. 

Горожан беспокоит голосование, по итогам которого жители принимают решение о включении или исключении из программы комплексного развития территорий (КРТ). По словам Бельского, процедура должна быть прозрачной. 

Бельский уточнил, что "должны определить пятна под застройку, обязательно должны гарантировать людям, что у них будет возможность находиться в пределах того района, в котором будет проходить реновация".

Сейчас нет решений по вопросу о сужение границ переселения до района. 

Напомним, Бельский предположил, что голосование о включении дома в КРТ может пройти онлайн. Спикер ЗакСа на первом пленарном заседании в новом рабочем году поблагодарил губернатора, который решил приостановить действие закона.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бельский, закон о крт, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии