Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой, но его главу все равно задержали

Ирина Фатьянова заявила, что за ней "всю дорогу дежурили эшники".

Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой после акций протеста в центре города.

Сейчас на Невском. Если вы ещё на шествии, рекомендуем вам идти домой. – написали представители штаба в своих соцсетях.

Между тем, отрудники ОМОН задержали главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову, о чем она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Всю дорогу дежурили эшники. Приехал ОМОН и по указке пальцем этого парня с телефоном бросил в автозак. Ни представились, ни предъявили документы. Везут вероятно в 28 отдел – написала она.

Позже в комментарии "Открытым медиа" Фатьянова рассказала, что призыв был размещен с целью "поберечь силы", так как предстоит "выходить на следующей неделе".

В Северной столице продолжаются акции протеста в поддержку задержанного Алексея Навального. Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Момент удара попал на видео.

Фото: Штаб Навального в Санкт-Петербурге / Telegram