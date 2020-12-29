Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой, но его главу все равно задержали

Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой после акций протеста в центре города.
Сейчас на Невском. Если вы ещё на шествии, рекомендуем вам идти домой.
– написали представители штаба в своих соцсетях.
Между тем, отрудники ОМОН задержали главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову, о чем она сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Всю дорогу дежурили эшники. Приехал ОМОН и по указке пальцем этого парня с телефоном бросил в автозак. Ни представились, ни предъявили документы. Везут вероятно в 28 отдел
– написала она.
Позже в комментарии "Открытым медиа" Фатьянова рассказала, что призыв был размещен с целью "поберечь силы", так как предстоит "выходить на следующей неделе".
В Северной столице продолжаются акции протеста в поддержку задержанного Алексея Навального. Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Момент удара попал на видео.
Фото: Штаб Навального в Санкт-Петербурге / Telegram
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