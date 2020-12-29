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Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой, но его главу все равно задержали
Сегодня, 19:22
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Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой, но его главу все равно задержали

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Ирина Фатьянова заявила, что за ней "всю дорогу дежурили эшники".

Штаб Навального призвал петербуржцев возвращаться домой после акций протеста в центре города.

Сейчас на Невском. Если вы ещё на шествии, рекомендуем вам идти домой.

– написали представители штаба в своих соцсетях.

Между тем, отрудники ОМОН задержали главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову, о чем она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Всю дорогу дежурили эшники. Приехал ОМОН и по указке пальцем этого парня с телефоном бросил в автозак. Ни представились, ни предъявили документы. Везут вероятно в 28 отдел

– написала она.

Позже в комментарии "Открытым медиа" Фатьянова рассказала, что призыв был размещен с целью "поберечь силы", так как предстоит "выходить на следующей неделе". 

В Северной столице продолжаются акции протеста в поддержку задержанного Алексея Навального. Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Момент удара попал на видео. 

Фото: Штаб Навального в Санкт-Петербурге / Telegram

Теги: навальный, штаб навального
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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