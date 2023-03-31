Штаб КРТ соберут в Петербурге 16 октября

Мораторий на КРТ в Петербурге не продлят.

Мораторий на закон о Комплексном развитии территории (КРТ) в Санкт-Петербурге не будет продлен, заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский в программе "Пять углов" на Радио "КП-Петербург".

По словам Бельского, вопрос планируется рассмотреть уже в осеннюю сессию парламента. Штаб КРТ соберут 16 октября, состав останется прежним. Спикер отметил, что за время действия моратория проделана большая работа, появились новые возможности, которые город намерен использовать.

На данный момент в Петербурге не обсуждается создание регионального оператора КРТ, так как программа реализуется без коммерческой составляющей. Мораторий действует до конца 2025 года, однако депутаты планируют привести городской проект закона в соответствие с федеральными нормами.

Если решение о создании оператора КРТ будет принято, основным учредителем новой структуры станет Смольный. Итоги обсуждения и возможные корректировки закона будут подведены после заседания штаба.

Ранее мы сообщили о том, что средний размер ипотеки в Петербурге достиг 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV