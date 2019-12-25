Средний размер ипотеки в Петербурге достиг 5,5 млн рублей

Специалисты связывают сокращение выдачи жилищных кредитов в России с ужесточением денежно-кредитной политики государства.

Средний размер ипотечного кредита в Санкт-Петербурге на текущий момент составляет 5,5 млн рублей, сообщило агентство РИА Новости 21 июля.

Аналитиками отмечено, что в Московской области средний показатель ипотечного кредитования превышает отметку в 5,9 млн рублей. Специалисты связывают сокращение выдачи жилищных кредитов в России с ужесточением денежно-кредитной политики государства.

Так, в первом полугодии 2025 года в Петербурге было зарегистрировано более чем на 48% меньшее количество ипотечных сделок по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть получила 63 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки.

Фото: Piter.TV