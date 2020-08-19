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Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии

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В письме расписана позиция штаба Бабарико по прошедшим выборам президента.

Штаб незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико отправил послам РФ и ЕС письмо по ситуации в республике. Об этом рассказала член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, пишут "РИА Новости".

По её словам, в письме расписана позиция штаба Бабарико по прошедшим выборам президента и их результатам.

К фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам.

Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции Белоруссии

Письма отправлялись послам по электронной почте.

Ранее Минздрав Белоруссии попросил медиков выражать гражданскую позицию работой.

Видео: YouTube / Координационный совет

Теги: виктор бабарико, посольство рф, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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