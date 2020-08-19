Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии

В письме расписана позиция штаба Бабарико по прошедшим выборам президента.

Штаб незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико отправил послам РФ и ЕС письмо по ситуации в республике. Об этом рассказала член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, пишут "РИА Новости".

По её словам, в письме расписана позиция штаба Бабарико по прошедшим выборам президента и их результатам.

К фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам. Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции Белоруссии

Письма отправлялись послам по электронной почте.

Ранее Минздрав Белоруссии попросил медиков выражать гражданскую позицию работой.

Видео: YouTube / Координационный совет