Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии

Штаб незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико отправил послам РФ и ЕС письмо по ситуации в республике. Об этом рассказала член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, пишут "РИА Новости".
По её словам, в письме расписана позиция штаба Бабарико по прошедшим выборам президента и их результатам.
К фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам.
Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции Белоруссии
Письма отправлялись послам по электронной почте.
Ранее Минздрав Белоруссии попросил медиков выражать гражданскую позицию работой.
Видео: YouTube / Координационный совет
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