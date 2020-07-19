Шоумена Стаса Барецкого задержали во время репетиции "марафона гробов"

После составления протокола его отпустили.

Утром 27 мая во время репетиции "марафона гробов" задержали шоумена Стаса Барецкого. Об этом он рассказал в беседе с 78.ru.

Барецкий пояснил, что он и его команда принимали участие в репетиции забега "Питер-Москва", посвященного пропаганде вакцинации от коронавируса. Когда они бежали с гробами, к ним подъехали два экипажа и стали составлять протоколы.

Из-за того что мы проводим какие-то неправомерные действия. Но на самом деле мы просто репетировали. Пояснил Стас Барецкий

Шоумен уверен, что кто-то просто "вставляет палки в колеса" из-за неприятия идеи марафона. После составления протоколов Барецкого и его команду отпустили.

Ранее мы писали, что Элджея могут лишить водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

Видео: Instagram / stas_bareckiy