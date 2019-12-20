Шоу "Танцы со звездами" возвращается на экраны

Программу запустили после 4-летнего перерыва.

Шоу "Танцы со звездами" возвращается в эфир телеканала "Россия-1" после 4-летнего перерыва. Новые выпуски программы выйдут на экраны уже 5 апреля. Об этом сообщает журнал Starhit.

Слухи о возвращении шоу появились еще в конце прошлого года. Однако официальных подтверждений им не было, поэтому зрители до последнего оставались в неведении. Теперь выяснилось, что 11 сезону проекта все-таки быть.

Список участников новых выпусков оказался очень неожиданным. За победу будут бороться актеры Мария Порошина, Андрей Соколов, Алена Бабенко, Андрей Чернышов и др. Среди конкурсантов также оказались звезды телеканала "Пятница!": Мария Ивакова, Петр Романов и Елена Летучая. В парах с ведущими и актерами будут выступать профессиональные танцоры, в их числе Евгений Папунаишвили, Екатерина Осипова, Инна Свечникова и др.

Создатели проекта пообещали, что в новом сезоне зрителей будет ждать множество сюрпризов и оригинальных номеров.

Впервые "Танцы со звездами" вышли на экраны в 2006 году. Этот проект быстро стал одной из самых популярных программ в стране. Однако со временем рейтинги стали падать, и после десятого сезона шоу отправилось в бессрочный отпуск.

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Фото: Instagram / dancingdobro