Шоу "Безликие" от Мигеля

В ноябре в Петербурге стартует показ иммерсивного шоу "Безликие" от известных мировых режиссеров.

С 9 ноября в Санкт-Петербурге стартует показ иммерсивного шоу Мигеля - “Безликие”. Театрализованное представление затронет четыре этажа старинного особняка на Дворцовой набережной, 20.

Режиссер и продюсер шоу Мигель создал проект тотального погружения зрителей в процесс. Гости станут непосредственными участниками происходящего. При чем, зрители сами решат на какой этаж им подниматься и за какими исполнителями следовать. Параллельно будет происходить 600 сцен. Важным элементом в дресс-коде станут маски, скрывающие личности посетителей.

Создатели вдохновлялись произведением Генрика Ибсена “Привидение”. “Безликие” задуманы как приквел истории, написанной норвежским драматургом. Вас перенесут в таинственную и мрачную эпоху начала ХХ века, где артисты нарушат законы времени, пространства, логики и даже морали.

«Безликие» - совместный проект международной команды профессионалов. Кроме российских хореографов, над постановкой работали американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина. Музыкальным оформлением занимается известный музыкант и исполнитель Антон Беляев. Костюмы для героев подготовлены парижским дизайнером Алиной Герман.

Спектакль длится три часа. Подробную информацию можно найти на официальном сайте www.bezlikie.show