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В небо Ленобласти поднимутся 300 квадрокоптеров
Сегодня, 12:33
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nastya960

В небо Ленобласти поднимутся 300 квадрокоптеров

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Шоу состоится 22 октября.

В небо Ленобласти 22 октября одновременно поднимутся 300 квадрокоптеров для проведения светового шоу в честь празднования дня рождения Российского движения школьников (РДШ). Об этом сообщила пресс-служба РШД.

Квадрокоптеры выстроятся в различные фигуры, символизирующие направления деятельности Российского движения школьников. Шоу  будет проходить на территории Храма Успенской Божией Матери в поселку Сологубовка. Посмотреть на шоу соберутся школьники Ленинградской области.  

Российское движение школьников в октябре этого года отмечает свой пятилетний юбилей.

Две тысячи светящихся квадрокоптеров в сентябре устроили шоу в ночном небе Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: квадрокоптеры, школьники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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