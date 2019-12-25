В небо Ленобласти поднимутся 300 квадрокоптеров

Шоу состоится 22 октября.

В небо Ленобласти 22 октября одновременно поднимутся 300 квадрокоптеров для проведения светового шоу в честь празднования дня рождения Российского движения школьников (РДШ). Об этом сообщила пресс-служба РШД.

Квадрокоптеры выстроятся в различные фигуры, символизирующие направления деятельности Российского движения школьников. Шоу будет проходить на территории Храма Успенской Божией Матери в поселку Сологубовка. Посмотреть на шоу соберутся школьники Ленинградской области.

Российское движение школьников в октябре этого года отмечает свой пятилетний юбилей.

Две тысячи светящихся квадрокоптеров в сентябре устроили шоу в ночном небе Петербурга.

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