В небо Ленобласти поднимутся 300 квадрокоптеров

В небо Ленобласти 22 октября одновременно поднимутся 300 квадрокоптеров для проведения светового шоу в честь празднования дня рождения Российского движения школьников (РДШ). Об этом сообщила пресс-служба РШД.
Квадрокоптеры выстроятся в различные фигуры, символизирующие направления деятельности Российского движения школьников. Шоу будет проходить на территории Храма Успенской Божией Матери в поселку Сологубовка. Посмотреть на шоу соберутся школьники Ленинградской области.
Российское движение школьников в октябре этого года отмечает свой пятилетний юбилей.
Две тысячи светящихся квадрокоптеров в сентябре устроили шоу в ночном небе Петербурга.
Фото: pixabay
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