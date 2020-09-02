Две тысячи светящихся квадрокоптеров устроили шоу в ночном небе Петербурга

Репетиция была посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.

Во вторник, 2 сентября, глубокой ночью небо Петербурга озарилось удивительной иллюминацией. Очевидцы сняли на видео репетицию более двух тысяч квадрокоптеров, которые выстраивались в различные фигуры. Репетиция посвящена празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны.

На кадрах видно, как сначала квадрокоптеры слетаются в звезду Победы, затем в цифру 75, которая находится внутри шара-сферы. После коптеры выстраиваются в голубя, который является символом мира.

Само мероприятие с участием беспилотников состоится в четверг, 3 сентября, в 21:00 у малой спортивной арены комплекса "Петровский". Это будет самое масштабное представление дронов по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Организаторы планируют побить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов России. Размер различных фигур будет достигать 600 метров.

Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. Победа над Японией ознаменовала завершение Второй мировой войны.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Sanja Murzin)