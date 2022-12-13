Shot: в жилом доме в Новой Москве произошел взрыв

По одной из предварительных версий, в дом врезался беспилотник.

В жилом доме в Новой Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Атласова. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25-м этаже. На опубликованных с места инцидента видны поврежденный балкон и выбитые стекла в соседних квартирах.

На место взрыва выехали экстренные службы. Территория вокруг дома оцеплена. По одной из предварительных версий, в дом врезался беспилотник. Точную причину назовут после соответствующих экспертиз. Также сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Видео: Telegram / Shot