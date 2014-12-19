Ремонт Шоссейной улицы начался в Буграх

В первые две ночи на участок выведут фрезу для снятия старого покрытия на перекрёстке с улицей Шекспира и на Шоссейной улице.

Ленавтодор начинает ремонтные работы на Шоссейной улице в Буграх, а также на прилегающей к ней дороге, ведущей в Мурино. Мероприятия будут проводиться в тёмное время суток, с 00:00 до утра. Об этом сообщил Telegram-канал Dorogi_lo.

В первые две ночи на участок выведут фрезу для снятия старого покрытия на перекрёстке с улицей Шекспира и на Шоссейной улице. Затем на проезжую часть выведут катки для укладки асфальта.

Работы нужно будет завершить до 1 сентября: таким образом, жители Бугров и Мурино смогут проще добираться до Мурино и отвозить детей в местные школы и детские сады.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)