Три общественных пространства благоустроили во Всеволожском районе

Речь идёт об объектах в деревне Агалатово, посёлке городского типа Рахья и в Буграх.

Сразу 3 общественных пространства во Всеволожском районе Ленобласти благоустроили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, для жителей деревни Агалатово завершили 3-ий этап преображения парка Авиаторов. Там посадили каштаны, ивы и иргу. Кром того, в день ВДВ был открыт памятник военному летчику Ивану Кожедубу. У ДК посёлка городского типа Рахья создали пространство для отдыха детей с зелёными насаждениями и современным освещением. Наконец, в Буграх завершено благоустройство детской площадки для ребят разных возрастов.

Всего за год в регионе планируются работы по благоустройству 106-ти бульваров и аллей, а также парков, скверов, набережных и площадей. Специалисты уже завершили 30 проектов.

Ранее мы сообщили о том, что Старая Ладога отмечает 1270 лет.

Фото: Правительство Ленобласти