Старая Ладога отмечает 1270 лет

Одна из исторических жемчужин России отмечает свой 1270-й день рождения. Ведомства Ленобласти поздравляют Старую Ладогу с праздником.

Во вторник, 15 августа, отмечается 1270 лет с момента основания Старой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Старая Ладога – символ величия нашей страны, являющийся драгоценным звеном в цепи российской истории.

Этот город – не только исторический центр региона, но и национальное достояние. Его памятники – настоящее сокровище России, свидетели времен и вех в жизни нации. Год от года множество туристов со всех уголков мира приезжают сюда, чтобы познакомиться с наследием прошлого, проникнуться духом древности и восстановить связь с истоками национальной истории.

Старая Ладога продолжает своё развитие, не утрачивая своей исторической ценности. Она сочетает в себе древние традиции и современные тенденции, обогащая нашу культуру и национальное самосознание.

Ранее сообщалось, что Старая Ладога вошла в число самых красивых деревень и городков России.

Фото: прокуратура Ленобласти

