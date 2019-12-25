Старая Ладога отмечает 1270 лет

Во вторник, 15 августа, отмечается 1270 лет с момента основания Старой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Старая Ладога – символ величия нашей страны, являющийся драгоценным звеном в цепи российской истории.
Этот город – не только исторический центр региона, но и национальное достояние. Его памятники – настоящее сокровище России, свидетели времен и вех в жизни нации. Год от года множество туристов со всех уголков мира приезжают сюда, чтобы познакомиться с наследием прошлого, проникнуться духом древности и восстановить связь с истоками национальной истории.
Старая Ладога продолжает своё развитие, не утрачивая своей исторической ценности. Она сочетает в себе древние традиции и современные тенденции, обогащая нашу культуру и национальное самосознание.
Ранее сообщалось, что Старая Ладога вошла в число самых красивых деревень и городков России.
Фото: прокуратура Ленобласти
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