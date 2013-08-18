Шольц заявил о скором запрете в Германии деятельности ХАМАС

В Германии оценили помощь Палестине.

Немецкое министерство по внутренним делам запретит деятельность в на территории страны палестинского радикального движения ХАМАС и организующей пропалестинские протесты организации. Соответствующее заявление в оде выступления в местном бундестаге сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Дополнительно правительство в Берлине может пересмотреть весь объем гуманитарного финансирования Палестины.Пока Германия полностью не проверит денежные средства и цели, на которые они направлены, в регион приостановятся все выплаты.

МВД выпустит запрет на деятельность ХАМАС в Германии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL