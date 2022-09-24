Шольц: власти ФРГ будут добиваться снижения цен на газ и электроэнергию

Немецкий канцлер рассказал о работе над энергетической безопасностью ЕС.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заверил, что власти Германии будут добиваться снижения цен на газ и электрическую энергию. Об этом глава немецкого правительства сделал в рамках видеообращения, размещенного кабмином ФРГ на YouTube. Чиновник объяснил, что власти приняли далекоидущие решения, которые гарантируют энергетическое снабжение. Еще в начале года в ФРГ убедилось в том, что способно обеспечивать себя поставками угля, природного газа и нефти. При этом сейчас фиксируется высокая стоимость на энергоносители.

Что электроснабжение продолжает функционировать, и сегодня можно сказать: мы, наверное, справимся. Цены слишком высокие и должны снизиться. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В Германии намерены добиваться указанных целей за счет изменения структуры энергетического рынка.. Для этой работы сформирована комиссия, ведутся переговоры с европейскими партнерами и странами, которые непосредственно экспортируют энергоресурсы в Германию и ЕС. Олаф Шольц уверен в том, что ни одно государство не должно решать проблемы в одиночку. Сейчас коллективный Запад готовит новые пакеты помощи.

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Фото и видео: YouTube / Bundesregierung