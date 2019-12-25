Германия: референдумы не окажут влияние на поддержку Киева со стороны Германии

Кристине Ламбрехт объявила об обучении ВСУ по западным стандартам.

Народные референдумы на востоке Украины по вопросу присоединению к составу РФ ничего не меняют для Германии. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделала глава немецкого министерства по обороне Кристине Ламбрехт.

Эти референдумы не имеют для нас значения, они не будут оказывать влияние на нашу поддержку Украины. Кристине Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ

Чиновница пояснила, что Берлин будет "действовать осмысленно". Она напомнила СМИ о проведении обучающих мероприятий для украинских военнослужащих. По мнению Кристине Ламбрехт, хорошо образованная и оснащенная армия станет для как для киевского режима, так и для Европы лучшей защитой и гарантией безопасности территориальной целостности государства.

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Фото и видео: YouTube / phoenix