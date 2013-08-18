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Шольц: без помощи Ирана ХАМАС не смог бы атаковать Израиль

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В Германии оценили роль Тегерана в региональном кризисе на Ближнем Востоке.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил  о том, что к него нет конкретных доказательств содействия со стороны Ирана атаке ХАМАС на Израиль, однако подобная операция, по его мнению, была бы в принципе невозможна без длительной поддержки со стороны Тегерана палестинского радикального движения. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с коллегами во время своего выступления в местном парламенте.

Унас нет убедительных доказательств того, что Иран оказывал конкретную и оперативную поддержу этому трусливому нападению ХАМАС. Но всем нам ясно: без иранской поддержки ХАМАС не был бы способен на осуществление этих беспрецедентных атак.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц выступил за реформирование ЕС для возможности принимать новых членов.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL

 

Теги: ближний восток, израиль, иран, олаф шольц, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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