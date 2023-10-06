Шольц выступил за реформирование ЕС для возможности принимать новых членов

Немецкий канцлер ФРГ призвал задуматься о числе парламентариев и сотрудников ЕК.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил за реформирование Европейского союза для того, чтобы сделать его пригодным для принятия в свой состав новых стран. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал перед журналистами по прибытии на неформальный саммит ЕС, организованный на территории испанского города Гранада. Глава правительства ФРГ уточнил, что в настоящее время большинство решений может быть принято единогласно при участи и 27 старн-членов. В том числе речь идет о постановлениях, касающихся внешней политики и политики безопасности.

Тогда мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность ЕС. Нельзя же все время расширять правительство и изобретать новые министерства Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц призвал коллег подумать о количестве членов Европейской комиссии и мест в Европейском парламенте, а также о финансировании регионального сообщества.

Канцлер ФРГ Шольц на ГА ООН обвинил Путина в желании захватить Украину.

Фото и видео: European Commission