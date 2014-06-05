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Канцлер ФРГ Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

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В Германии выступили с призывом к Москве.

Немецкий канцлер Олаф Шольц резко высказался о российском президенте Владимире Путине. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Европейский политик призвал коллегу из Москву осуществить требование  ГА ООН о выводе своих войск из региона конфликта.

Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины.

Олаф Шольц. канцлер ФРГ

Шольц с трибуны ГА ООН призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генеральная ассамблея, германия, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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