Шольц с трибуны ГА ООН призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал стороны регионального конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению военных действий на территории. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.
Мои мысли с теми, для кого мир является отдаленной мечтой. Мои мысли <...>, что особенно актуально, с жителями Нагорного Карабаха. Возобновившиеся военные действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по ситуации на Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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