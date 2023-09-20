Шольц с трибуны ГА ООН призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе

В Германии оценили ситуацию, которая разворачивается в Нагорном Карабахе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал стороны регионального конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению военных действий на территории. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Мои мысли с теми, для кого мир является отдаленной мечтой. Мои мысли <...>, что особенно актуально, с жителями Нагорного Карабаха. Возобновившиеся военные действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по ситуации на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций