Три немецких партии объединили усилия в бундестаге.

Олаф Шольц сообщил о формировании правящей коалиции в Германии. Об этом немецкий политик рассказал коллегам на заседании. Трансляцию мероприятия вели журналисты местного издания Handelsblatt на YouTube-канале газеты. Лидеры Социал-демократической партии, "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии сформировали новую правящую коалицию.

Коалиция из СДПГ, "Зеленых" и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней. Олаф Шольц, кандидат на пост канцлера ФРГ

Напомним, что парламентские выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. С этого времени политические партии вели переговоры о формировании коалиции. Они презентовали соглашение 24 ноября. С 25 октября в стране начнутся внутрипартийные онлайн-опросы. Они будут длиться еще 10 дней.

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Фото и видео: YouTube / faz