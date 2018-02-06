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Шольц призвал к расширению Евросоюза

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По его словам, необходимо гораздо сильнее использовать влияние объединенной Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Евросоюза. Об этом он заявил на выступлении в Карловом институте в Праге.

Шольц считает необходимым сомкнуть ряды и разрешить старые конфликты поиском новых решений. По его словам, следует гораздо сильнее использовать влияние объединенной Европы.

Европа – это наше будущее. И это будущее в наших руках.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее мы сообщали, что Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными.

Видео: YouTube / phoenix

 

Теги: евросоюз, канцлер германии, олаф шольц, расширение
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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