Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Евросоюза. Об этом он заявил на выступлении в Карловом институте в Праге.
Шольц считает необходимым сомкнуть ряды и разрешить старые конфликты поиском новых решений. По его словам, следует гораздо сильнее использовать влияние объединенной Европы.
Европа – это наше будущее. И это будущее в наших руках.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее мы сообщали, что Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными.
Видео: YouTube / phoenix
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